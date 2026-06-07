‘ಪೆದ್ದಿ’ ವಿವಾದ: ಜಾನ್ವಿಗೆ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಬೆಂಬಲ

<p>ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಅಂಚಿಯಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಂದನವನದ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ತಪ್ಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಆಶಿಕಾ ‘ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಯನ್ನು ದೋಷಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಜಾಗರುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ–ನಟಿಯರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕೇ ವಿನಃ, ನಟರನ್ನಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೆದ್ದಿ’ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ಹವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಟಿಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>