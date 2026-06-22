<p>ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು,ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಣ್ಣು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮೇಲಿದೆ.</p><p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು;</p><p><strong>* ಟಾಕ್ಸಿಕ್ (Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups)</strong></p><p>ತಾರಾಗಣ: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್.</p><p>ನಿರ್ದೇಶನ: ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026 (ಬುಧವಾರ)</p><p>ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊನೆಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಓಣಂ, ಈದ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಜೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ 'ರಾಯಾ' ಮತ್ತು 'ಟಿಕೆಟ್' ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>. <p><strong>*ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್</strong></p><p>ತೆಲುಗು ನಟ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2026</p>. <p><strong>* ಭೋಗಿ</strong> </p><p>ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2026</p>. <p><strong>* ಲವ್ ಆಂಡ್ ವಾರ್</strong> </p><p>ತಾರಾಗಣ: ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್.</p><p>ನಿರ್ದೇಶನ: ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ.</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2026</p><p>ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>. <p><strong>*ಬಂಟ್ವಾರಾ 1947</strong> (Batwara 1947)</p><p>ತಾರಾಗಣ: ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್.</p><p>ನಿರ್ದೇಶನ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ.</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2026</p>. <p><strong>*ವ್ಯಾನ್: ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್</strong> </p><p>ತಾರಾಗಣ: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್</p><p>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026</p><p> 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹಾರರ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> . <p>ಹಾಲಿವುಡ್ ಧಮಾಕಾ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ)</p><p><strong>ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ</strong> </p><p>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2026</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೈ-ಬಜೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಡಬ್ ಆಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p> <p>ಆಧಾರ/ ಮಾಹಿತಿ: ಗೂಗಲ್, ಟ್ವಿಟರ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>