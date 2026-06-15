ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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ಅಯೋಗ್ಯ –2: ‘ಮುದ್ದ್ ಮುದ್ದು ಪುಟ್‌ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್–ರಚಿತಾ ಮೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 10:20 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 10:20 IST
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Rachita RamSatish Ninasamayogya filmayogya

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