<p>ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟನೆಯ ‘ಅಯೋಗ್ಯ–2’ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಮುದ್ದ್ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಹಾಡು ಇದೇ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಾಡಿದ ಪ್ರೋಮೊವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ದಿನಾಂಕವುಳ್ಳ ಪ್ರೋಮೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಯೋಗ್ಯ–2 ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ‘ಅಯೋಗ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ’ ಹಾಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಯೋಗ್ಯ–2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ‘ಮುದ್ದ್ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಹಾಡು ಜೂನ್ 20 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:12ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. </p><p>ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಡಿನ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಡು ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮುದ್ದ್ ಮುದ್ದು ಪುಟ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಡನ್ನು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಭಟ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೊ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೊ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಎಂ.ಮುನೇಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಸ್ ವಿ ಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>