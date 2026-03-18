Kannada Movie: ಮಾರ್ಚ್‌ 27ಕ್ಕೆ ‘ಆಯುಧ’ ತೆರೆಗೆ

ದೇವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ 'ಆಯುಧ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. 

ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಂಹಿತಾ ವಿನ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ನಾನು 'ಡೆಂಜರ್ ಜೋನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾದೆ. 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್–2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾಯಕನಾದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಆಯುಧ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ವೀನಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ ಹಾಗೂ ಸಂಹಿತ ವಿನ್ಯ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಲಿಖಿತ್ ಫಿಲಂಸ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು ದೇವರಾಜ್. 

ಸೂರ್ಯಪ್ರವೀಣ್, ರಘುರಾಜ್ ಮಲ್ನಾಡ್, ಸುನೀಲ್ ಬೀರೂರು, ನಾರಾಯಣ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.