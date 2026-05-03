<p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ‘ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕಿನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಪರಂಪರೆ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ ಮೇರುನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಲೋಕಾಪುರ ಹೇಳಿದರು</p>.<p>ನಗರದ ಬಿವಿವಿ ಸಂಘದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನವದೆಹಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು: ಸಾಹಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಭಕ್ತಿ ಪುರಾಣ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ನಟನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಶಶಿಧರ ನರೇಂದ್ರ, ‘ಪೌರಾಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಲೋಕದ ಕೇಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈತಿಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿವೆ. ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಬಸವರಾಜ ಡೊಣೂರ, ‘ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. 50 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಹರಿ ಧೂಪದ, ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಹಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿಮಠ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್. ಆರ್. ಮುಗನೂರಮಠ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಯು. ರಾಠೋಡ, ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ವೀಣಾ ಕಲ್ಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ, ರಾಜಶೇಖರ ಹಳೆಮನೆ ಎಸ್.ಡಿ. ಕೆಂಗಲಗುತ್ತಿ, ನಂದಿನ ಅಂಕದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-19-755264439</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>