ಜೂ.19ಕ್ಕೆ ‘ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್’

<p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿದಂಬರಂ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಹಣ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 19ರಂದು ಚಿತ್ರವು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಕೀಲಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದು ಹೋದ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಪ್ಪೆಯ ಸಂತೋಷದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಹಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗೀತೆಗೆ ಸುಶಿನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ನೀಲಾ ರಾಜ್ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥೆಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ‘ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್’ ಕಥೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್, ಶೈಲಜಾ ದೇಸಾಯಿ ಫೆನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಮಲಯಾಳ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ‘ಆವೇಶಂ’ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ‘ಬಾಲನ್’ಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-1479261490</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>