ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ

<p><em>ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್.</em></p>.<p>ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಗತಲೋಕದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು’ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 26ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. 80ರ ದಶಕದ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ಕೆ.ಎಂ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ...</p>.<p>‘ಈ ಸಿನಿಮಾ ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ‘ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು’ ಆ ದಿನಗಳ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ 1986ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ‘ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ 1985ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1995ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ‘ಆ ದಿನಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ’ ಎಂದೇ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾದ ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಕೆಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ನಡುವೆ ಏಕೆ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಭೂಗತಲೋಕದ, ರೌಡಿಸಂ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗಿತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾ, ‘ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು’ ಎನ್ನುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು’ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ’ ಎಂದರು ಚೈತನ್ಯ.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಹೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಯೇ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವೇ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭದತ್ತ ಮಾತು ಹೊರಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಕುರಿತ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿನ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಹೊಳೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮಾಡುವುದೋ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ‘ಬಲರಾಮ’ನನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹೆಣೆದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು, ಕ್ರೈಂ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ.</p>.<p>‘ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾನರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ‘ಆ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾದಂತೆಯೇ ‘ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು’ ಕೇವಲ ರೌಡಿಸಂ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ. ‘ಬಲರಾಮ’ನ ಮೂಲಕ 1985 ರಿಂದ 95ರ ನಡುವಿನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಆಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟರ ಒಂದು ದಂಡೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಆದಿತ್ಯ ಅಶ್ರೀ, ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ಅವರಂಥ ನಟರನ್ನು ಕಥೆಯೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ‘ಶುರು ಶುರು’ ಎನ್ನುವಂಥ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ಬರೆದ ಇಂಪಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಗೀತೆ, ‘ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ’ ಎನ್ನುವಂಥ ಡಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್, ವಂದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಐಟಂ ಡಾನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಾಡಿರುವ ಒಂದು ಹಾಡು, ಆಲ್ ಒಕೆ ಅವರ ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಡೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಂಥ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೊತೆಯಾದಾಗ ಇಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂದರು ಚೈತನ್ಯ.</p>.<p>‘ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೆಲ್ಸನ್’ ಹಾಗೂ ‘ಮಾದೇವ’ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ‘ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಟರಾಗಿ ಅವರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವಿತ್ತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-331596295</p>