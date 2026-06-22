ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಭ್ರಮ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 7:08 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 7:08 IST
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ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್‌ ಫೋಟೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ  ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್‌ ಫೋಟೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೂ ಮುಡಿಸೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೂ ಮುಡಿಸೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.


ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

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ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿ ದಿವ್ಯಾ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹೋದರಿ ದಿವ್ಯಾ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

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ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೇಮಂತ್, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೇಮಂತ್, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ- ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್

ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ- ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

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