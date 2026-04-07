ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ‘ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ’ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 6) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 2.8ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾವು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾರರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಲರ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಒಂದು ಭೂತ ಬಂಗಲೆ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬು, ವಾಮಿಕಗಬ್ಬಿ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ರಾಜ್ವಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ರಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.