ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಅವರು 'ವೃಷಭ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಇದು ಕೇವಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ಜೀವಂತ ಕಲಾಕೃತಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಆ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವ ತುಂಬಲು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದ ರಘು, 'ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಕಪ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. 15 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು.