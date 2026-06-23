ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ರಾವ್ ಮದುವೆಯಾದ ತ್ರಿಪುರಾ ಮಾಜಿ CM ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ: </strong>ತ್ರಿಪುರಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಗರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿವೇಣಿ ರಾವ್ ಅವರು ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಟಗರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸರೋಜಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ತ್ರಿವೇಣಿ ರಾವ್, 'ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಜಮಾಲಿಗುಡ್ಡ', ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ', 'ರಾಮ ಮಾರ್ತಾಂಡ' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.Oracle Layoffs: ಒರಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ 21,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ.ಕನಕಪುರ: ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರು. <p>ಜೂನ್ 19 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 54 ವರ್ಷದ ಬಿಪ್ಲಬ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಎರಡು ದಶಕಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತ್ಯ</strong></p><p>ಬಿಪ್ಲಬ್ ದೇವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿತಿ ದೇವ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.</p>.Olympic Day: ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ !.ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 57.75ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ರೈತರು ಕಂಗಾಲು.ಅಲೋವೆರಾದ ಚಮತ್ಕಾರ: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳು.... <p><strong>₹1 ಕೋಟಿ ಜೀವನಾಂಶ</strong></p><p> ಜೀವನಾಂಶ, ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಂತಿಮ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿತಿ ದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಪ್ಲಬ್ ದೇವ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು <strong>₹</strong>1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲಾ <strong>₹</strong>50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ: ಗಣ್ಯರ ದಂಡು</strong></p><p>ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಅಗರ್ತಲಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಲೊ ಟವರ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ (ರಿಸೆಪ್ಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಪ್ಲಬ್ ದೇವ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?.ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ: ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೇ ಜೂನ್ 27ಕ್ಕೆ. <p>ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತ್ರಿಪುರಾ ಸುಂದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>