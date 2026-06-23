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ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ರಾವ್ ಮದುವೆಯಾದ ತ್ರಿಪುರಾ ಮಾಜಿ CM ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:25 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 9:25 IST
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