<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಭರತ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಭರತ್ ಕಪೂರ್ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಪಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಭರತ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟ, ಖಳ ನಟರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಕಸಮ್', 'ಸೊನೇ ಪೆ ಸುಹಾಗ್', 'ಬಲಿದಾನ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p><p>'ಬರಸಾತ್' 'ಆಕ್ರಿ ರಸ್ತಾ', 'ರಾಮ್ ಭೈರಾಮ್', 'ನೂರಿ', 'ಇಂಕಾರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಳನಟರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.</p>