ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ‘ನ್ಯೋಮಿಕಾ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ರಣದೀಪ್‌ ಹೂಡಾ ದಂಪತಿ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ಲಿನ್ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ 'ನ್ಯೋಮಿಕಾ ಹೂಡಾ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಡದಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೂಡಾ, ಮಗಳೇ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನ್ಯೋಮಿಕಾ' ಹೆಸರಿಗೆ, 'ದೈವಾನುಗ್ರಹ', 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಆಕಾಶದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ್ದು' ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.

2023 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಲಿನ್ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಮೈತೆಯಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದರು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.

'ಸರಬ್ಜಿತ್', 'ಹೈವೇ', 'ರಂಗ್ ರಸಿಯ', 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ರಂಗೂನ್, ಜಾನೆ ಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಮ್ರಿಕಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.