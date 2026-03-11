ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ–ಲಿನ್ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:08 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:08 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಜತೆ ಪೈಪೋಟಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ವರುಣ್‌ ಧವನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ ಜತೆ ಪೈಪೋಟಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ವರುಣ್‌ ಧವನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ–ಅಗಲ | ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಇಂಧನ ಸಂದಿಗ್ಧ
ಆಳ–ಅಗಲ | ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಇಂಧನ ಸಂದಿಗ್ಧ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Heat Shock Genes: ಉಷ್ಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ‘ಜೀನ್ಸ್’
Heat Shock Genes: ಉಷ್ಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ‘ಜೀನ್ಸ್’
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು..ರೈತನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ..
3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು..ರೈತನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ..
Celebrity.BollywoodManipurActorHariyanaNew Born Baby

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT