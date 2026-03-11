ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ–ಲಿನ್ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ಲಿನ್ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೂಡಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಒಂದೇ ದಿನ ಇರುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಶ್ರಾಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಜತೆ ಪೈಪೋಟಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ವರುಣ್ ಧವನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ.ಆಳ–ಅಗಲ | ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಇಂಧನ ಸಂದಿಗ್ಧ. <p>ಬೇಬಿ ಬಾಂಪ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>2023 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಲಿನ್ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಮೈತೆಯಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಸರಬ್ಜಿತ್, ಹೈವೇ, ರಂಗ್ ರಸಿಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನರ್ಹವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ರಂಗೂನ್, ಜಾನೆ ಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಮ್ರಿಕಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.Heat Shock Genes: ಉಷ್ಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ‘ಜೀನ್ಸ್’.3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು..ರೈತನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ...<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>