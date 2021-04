ಕೋವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಟ ಸುನಿಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಹುತೇಕ ಕೋವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ(ಬಿಪಿಎಲ್‌) ಕುಟುಂಬದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಸುನಿಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿರುವ ಸುನಿಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ಇದೀಗ ಕೆವಿಎನ್‌ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಕಾನ್‌ಸನ್ಟ್ರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸದ್ದಾರೆ. ‘ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಕಾನ್‌ಸನ್ಟ್ರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ’ ಎಂದು ಸುನಿಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

We are going through some testing times, but a ray of hope in this is the way our people have joined hands to help each other. I am grateful to be a part of this initiative along with @FeedMyCity1, an initiative of #KVNFoundation, to provide free oxygen concentrators. pic.twitter.com/uhOrvn6tZA

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) April 28, 2021