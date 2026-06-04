ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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‘ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ: ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 10:02 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 10:02 IST
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ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರವು ಇಂದು (ಜೂನ್ 4) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರವು ಇಂದು (ಜೂನ್ 4) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

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ಅದೇ ಬೆನ್ನಲೇ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ಅದೇ ಬೆನ್ನಲೇ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ಈ ವೇಳೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

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ಜಾಹ್ನವಿ ಧರಿಸಿರುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಿಳಿ ನೇರಳೆ, ಐವರಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಹ್ನವಿ ಧರಿಸಿರುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಿಳಿ ನೇರಳೆ, ಐವರಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

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