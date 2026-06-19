<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ‘ಲಗಾನ್’, ‘ಖೇಲ್’, ‘ಹಮಾರಿ ಅದೂರಿ ಕಹಾನಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮೂಲೆ 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಅತುಲ್ ಎನ್ನುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನನಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅತುಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗೆ ‘LHC ಎಂದರೇನು?’ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ನನ್ನೊಳಗೇ ನಕ್ಕಿದ್ದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕುವುದು? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ, ಮುಚ್ಚದಿರು. ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅತುಲ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದೆವು, ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮದುವೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>