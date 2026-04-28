ಜೂನ್‌ 5ಕ್ಕೆ ‘ಬಂದರ್‌’

ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಬಂದರ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೊರಾಂಟೊ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟನೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಖಿಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದೆ. ಸಾನ್ಯ ಮಲ್ಹೋತ್ರ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ, ಸಪ್ನ ಪಬ್ಬಿ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಸುಕುಮಾರನ್, ರಿದ್ದಿ ಸೇನ್, ಸಬಾ ಆಜಾದ್, ನಾಗೇಶ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ್ ರವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಲ್ಫಾ' ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಜನನಾಯಗನ್' ನಲ್ಲೂ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.