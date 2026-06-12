ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ಅಮೀರ್ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ವರೆಗೆ: ಬಾಲ ನಟರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿವರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 9:50 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 9:50 IST
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Introduction
1

ವೀರ್ ಹಿರಾನಿ

2

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್

3

‌ಕುನಾಲ್ ಖೇಮು

4

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್

5

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್

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