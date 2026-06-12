<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳ ಪೈಕಿ ವೀರ್ ಹಿರಾನಿ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕುನಾಲ್ ಖೇಮು ಪ್ರಮುಖರು.</p>.<p>ವೀರ್ ಹಿರಾನಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ‘ಮುನ್ನಾ ಭಾಯಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್’ (2003) ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿಯವರ ಮಗನಾದ ಇವರು ‘ಪ್ರೀತಮ್ & ಪೆಡ್ರೊ’, ‘ಲಗಾನ್ ಲಾಗಿ ರೇ’ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ 6 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ‘ಆಶಾ’ (1980) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ‘ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ವಾರ್’, ‘ಫೈಟರ್’ ‘ಕ್ರಿಶ್ ಸರಣಿ’, ‘ಧೂಮ್ 2’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1993 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಸರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕುನಾಲ್ ಖೇಮು ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ‘ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಾ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು 1973ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಯಾದೋಂಕಿ ಬಾರಾತ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ 1988ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ‘ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್’ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರು 1999ರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ‘ಸಂಘರ್ಷ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>