Movie: ‘ಬಾಸ್’ ಅವರದ್ದಲ್ಲ, ಇವರ ಕಥೆ!

<p>ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಬಾಸ್’ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ವಿ.ಲವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ’ ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹವಿದೆ. </p>.<p>ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕಥೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಇದು ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ. ‘ಬಾಸ್’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಕ್ರೈಮ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರದ ಚಿತ್ರ. ನಾನೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ. </p>.<p>ತನುಷ್ ಶಿವಣ್ಣ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ. ಸಿರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಿದೆ. ಮೋನಿಕಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವಿ ಸುರೇಶ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಶರತ್ ಎನ್. ಆರ್. ಪುರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.</p>