ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema

Movie: ‘ಬಾಸ್’ ಅವರದ್ದಲ್ಲ, ಇವರ ಕಥೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:38 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:38 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kannada movie
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT