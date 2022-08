ಮುಂಬೈ: ‘ಲಾಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಚಡ್ಡಾ‘ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತೆ ನಟ ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್‌ಗೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಅಮೀರ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್‌ ಕೂಡ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಅಭಿನಯದ ‘ವಿಕ್ರಂ ವೇದ‘ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಕಾಟ್‌ಹೃತಿಕ್‌ರೋಷನ್‌ (#boycottHrithikRoshan) ಎಂದು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಹಾಕಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Just watched LAAL SINGH CHADDA. I felt the HEART of this movie. Pluses and minuses aside, this movie is just magnificent. Don’t miss this gem guys ! Go ! Go now . Watch it. It’s beautiful. Just beautiful. ❤️

— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 13, 2022