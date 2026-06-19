‘ಬಾಯ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್’ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>‘ಜಸ್ಟ್ ಮದ್ವೇಲಿ’, ‘ರಾಜಣ್ಣನ ಮಗ’ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ಜಲಗೆರೆ ಅವರು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ‘ಬಾಯ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹರೀಶ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ಸೀನು, ಈಗ ಅವರ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು, ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಥಾಹಂದರದ ಚಿತ್ರ. ಇದರ ಟೀಸರ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಆಂಥೆಮ್ ಈಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಾಮ್ರಾಟ್, ನಕ್ಷತ್ರ, ಸುಪ್ರಿತ್ ಕಾಟಿ, ಸೀತಾರಾಮ, ಮಂಡ್ಯಸಿದ್ದು, ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಮೇಶ್ ಕಿನ್ನಾಳ, ಗಜೇಂದ್ರ, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ, ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹೊಸಬರೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಇದ್ದ ನಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೊದಲ ಸಲ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಉಜ್ವಲ ನಾಗರಾಜ ಜಲಗೆರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಲೋಕಿ ತವಸ್ಯ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಎಂ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣದ ಹೊಣೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾರತೀಯ ಅವರದು. ಕಾರ್ತೀಕ್ ಈಶ್ವರಚಾರಿ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.</p>.<p>‘ಇದು ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂದೇಶವೂ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೆವ್ವದ ಜತೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಹೂರಣ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ’ ಎಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕ.</p>.<p>‘ಜುಲೈ ಮೊದಲವಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಂದ ‘ಬಾಯ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಹಾರರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ದಾಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಂಡದ ಶ್ರಮವಿದೆ’ ಎಂದರು ನಿರ್ಮಾಪಕ.</p>.<p>‘ಹಾಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಯತ್ನವೂ ಕಾರಣ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕಿ ತವಸ್ಯ. ಆಂಟನಿದಾಸನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್ ಹಾಡಿರುವ ಗೀತೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-765674706</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>