ಶನಿವಾರ, 23 ಮೇ 2026
ಕಾನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ‘ಮರ್ಮೇಡ್’ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಮೇ 2026, 6:37 IST
ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಮರ್ಮೇಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಧರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಗೌನ್ ಅನ್ನು ಮೋಹಿತ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಉಡುಪನ್ನು ರಿಸ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಕಸೂತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಧರಿಸಿದ ಗೌನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು 2 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಕಾನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಐವರಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯ ಜೊತೆ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

