ಸಂದರ್ಶನ: ಚಂದನವನದಲ್ಲೀಗ ‘ಚೈತ್ರ’ ಕಾಲ

ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಕಲನವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ರಾಜ್‌ ವೇಗವಾಗಿ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಮಂತ್‌, ಎಷ್ಟೇ ಟೇಕ್‌ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಇಬ್ಬರ way of film making ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್‌ ಜೊತೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಟೋಬಿ’ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. It's a treat to work with him.