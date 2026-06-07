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ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 6:00 IST
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Rachita RamCinemaTollywoodTollywood Film IndustryChiranjeevi

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