ಜುಲೈ 17ಕ್ಕೆ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಅಬ್ಬರ: ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಓಪನ್ ಹೈಮರ್', 'ಡಂಕರ್ಕ್', 'ಟೆನೆಟ್', 'ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್', 'ಇನ್ಸೆಪ್ಶನ್' ಮತ್ತು 'ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್' ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ'ಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಮನ್, ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಎಮ್ಮಾ ಥಾಮಸ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಲನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. </p><p>ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಂತರ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಚಾರದ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಜುಲೈ 17ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಮುಂಬೈನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಪಿವಿಆರ್ ಐಕಾನ್, ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಮನ್, ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್, ಆನ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ, ರಾಬರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟಿನ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರೆಯರು ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>