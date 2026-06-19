ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ| ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ; ಬ್ಯಾಂಗಲ್‌ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮೃದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಚಂದನವನದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮುರುಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎದೆ ಒಳಗೆ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅದಿತಿ ನಾರಾಯಣ್, ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್–1 ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಷಣ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿ ಡೇವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗ್ ಇರಬೇಕ್ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಮನದ ಕಡಲು ಸಿನಿಮಾದ ಹೂ ದುಂಬಿ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿ.ಮುರುಳಿ, 45 ಚಿತ್ರದ ಆಫ್ರೊ ಟಪಂಗ್ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಚಿತ್ರದ ಡಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ವರಾಹ ರೂಪಂ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, 2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರದ ಪಸಂದಾಗವ್ನೆ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಷಣ್ ಹಾಗೂ 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ‘ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ದ್ವಾಪರ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>