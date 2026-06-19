ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ| ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಾಂತಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಶಿರಾಜಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮೃದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಚಂದನವನದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ’ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಡಿಗೆ ಶಶಿರಾಜ ಕಾವೂರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಚುಕ್ಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಎದೆ ಒಳಗೆ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಟ್, ಮನದ ಕಡಲು ಸಿನಿಮಾದ ಬಾ ಗೆಳತಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್–ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಎಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮ, ಗತವೈಭವ ಸಿನಿಮಾದ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ, ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾನಂತೆ ನೀನಂತೆ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಶಾಂಕ್, ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನಂಜಯ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್–1 ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಘರಾಜನ ರಾಗ ಹಾಡಿನ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ.ಕಲ್ಯಾಣ್, 2024ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್–ಎ ಸಿನಿಮಾದ ನದಿಯೇ ಓ ನದಿಯೇ ಹಾಡಿನ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನಂಜಯ ರಂಜನ್, 2025ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಸಿನಿಮಾದ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>