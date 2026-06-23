ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದ: CM ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಭಾವುಕ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಮಾಸ್ ಹಿರೋ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಸಾಗಿಬಂದ ಹಾದಿ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ, ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರ ತಾಯಿ, ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ತಂತಿ ಟಿವಿ' ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ತಮಗಿದ್ದ ಆತಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .ಉಪವಾಸದ ಶಿಸ್ತು: ವಿಜ್ಙನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು.ಆಗಸ್ಟ್ 7ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ‘ಅಯೋಗ್ಯ–2’. <h3>ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೋರಾಟ</h3><p>ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೋಭಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆದರು' ಎಂದು ಶೋಭಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಫಡಣವೀಸ್ ಪತ್ನಿ ಅವಮಾನ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ.ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಅಶೋಕ. <h3>ಟೀಕೆಗಳನ್ನೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್</h3><p>ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಶೋಭಾ, ಟೀಕೆಗಳು ವಿಜಯ್ಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶವನ್ನೂ ತಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ (ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ) ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದರು' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶೋಭಾ, ಈ ಕ್ಷಣ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಉಡುಗೊರೆ' ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.ವಂಚನೆ |ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂಧನ: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ.ಬಿಡದಿ |ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕೈ ಬಿಡಿ: ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಬೆಂಬಲ. <h3>ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ</h3><p>2024ರಲ್ಲಿ <strong>'</strong>ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' <strong>(</strong>ಟಿವಿಕೆ<strong>)</strong> ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.</p><p><strong>ಏಕಾಂಗಿ ಸಾಧನೆ:</strong> ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p><p><strong>ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಲ:</strong> ತದನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿಡುದಲೈ ಚಿರೂತೈಗಲ್ ಕಚ್ಚಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ , ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಒಟ್ಟು ಬಲ 120 ಕ್ಕೆ ಏರಿ ಬಹುಮತದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿತು.</p><p>ಮೇ 10 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>