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ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದ: CM ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಭಾವುಕ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 5:31 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 5:31 IST
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