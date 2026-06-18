ಕೊಫೋರ್ಜ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌

<p>ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಕಂಪನಿ ಕೊಫೋರ್ಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹1,900ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ₹23,624 ಕೋಟಿ (2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಇದೆ. ಇದು 2029–30ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ₹47,248 ಕೋಟಿ ಯಷ್ಟಾಗಲಿದೆ (5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಪೂರ್ವದ ವರಮಾನವು (ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ) ಶೇ 18.6ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಮೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 2025–26ರಿಂದ 2027–28ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಶೇ 26ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹1,468 ಇದೆ.</p>.<p>(ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ವಿವರ, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-51-546941026</p>