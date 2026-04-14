₹40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ನಟನೆಯ ಡಕೈತ್‌

ಅದಿವಿ ಶೇಷ್ ಹಾಗೂ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಡಕೈತ್: ಏಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಥಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಏ.10ರಂದು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಾನಿಯಲ್ ಡಿಯೊ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹15 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುವ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜ್ಯಾನ್ ಮೇರಿ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.