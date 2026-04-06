ಅಡವಿ ಶೇಷ್, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಟನೆಯ ತೆಲುಗಿನ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶನೈಲ್ ಡಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಏ.10ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಭಾವುಕ ಪ್ರೇಮಪಯಣವಿದೆ. ತಾನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಮರಳಿ, ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆ ಎಂಬುದು ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಥಾನಾಯಕ ಹರಿ ಆಗಿ ಅಡವಿ ಶೇಷ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತುಂಬ ಬಿಗಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಥೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು' ಎಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.