ಈ ವಾರ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ; ಆಕಾಶ್‌ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಮುಂದಿನ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರ ಮಾ.19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಯಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವಾರ 'ದರ್ಜಿ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀನಗರ ಚಂದ್ರು ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ದರ್ಜಿ' ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರವೆಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿ.ಆನಂದ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂಗೀತ, ಚಂದ್ರು ಬೆಳವಂಗಲ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. </p>.<p><strong>'ಆಕಾಶ್' ಮರುಬಿಡುಗಡೆ</strong></p>.<p>2005ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್–ರಮ್ಯಾ ನಟನೆಯ 'ಆಕಾಶ್' ಚಿತ್ರ ಈ ವಾರ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಜನ್ಮದಿನದ(ಮಾ.17) ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಿಆರ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಮರಣಾನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 'ಜಾಕಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. </p>