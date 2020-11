ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ‘ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೆಲ್’ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ

‘ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೆಲ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲನಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ.

‘ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೆಲ್‌ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ 2021ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14 ರಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ‘ನಮ್ಮ ಮದುವೆ 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2021, ನಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಶಿವದಿಸಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಕೇಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ ಬಳಿ ನಿಂತು ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲನಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ.

ನಮ್ಮ ಮದುವೆ 14 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ

I am happy to announce that, We are getting married on Feb 14th 2021, Bless us pic.twitter.com/Ey3VfIJKr0

— darling krishna (@darlingkrishnaa) November 3, 2020