ಸಂದರ್ಶನ | ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು; ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೃಷ್ಣ

ಈ ಚಿತ್ರ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಸರಣಿ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೇ?
ಹೌದು. ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಾಯಕನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಸರಣಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಿರಾ?
ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಸರಣಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಕಥೆ ಎಂದಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಥೆಗೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಜನ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತೆಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ನಾವು ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜತೆಯೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ ನಡುವೆ 2–3 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಿದೆ.
ಮೊದಲ ಭಾಗದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಚಿತ್ರವೇ?
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನೆ ಚಿತ್ರ. ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಈತನಕದ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈಗ ಸಿನಿಪಯಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ತುಂಬ ಅಭದ್ರತೆ, ಪರದಾಟ ಇತ್ತು. ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿಯಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಬೇರೆ ಕಥೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಅವರ ಕಥೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.
ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿರುವಿರಿ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿತ್ತಾ?
ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂಬಿಎ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಆವತ್ತೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವೆ. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ತೆಗೆದರೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ.
ನಟನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ನಾನು ನಟನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ, ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದಾಗ ನನಗೆ ನಾನೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟೆ. ಆಗ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೊಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು.
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿತು?
ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಪಯಣದ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮಿಲನಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. ನಾನು ಸೋತಾಗ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು ಅವರೇ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಖುಷಿಕೊಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂಬಂತೆ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಇಬ್ಬರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ?
ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ‘ಫಾದರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಎರಡನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುವಿರಾ?
ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಳು ಹೊಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ, ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಬಹಳ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟನೆಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಟನಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಹಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಾ?
ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪರಿಚಯವಾಯ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಜತೆ ಫೋಟೊ ತೆಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಆಚೆ ನಿಂತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರ ಬದುಕು, ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸಿತು. ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಪಯಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಸಾಗಿತು.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.