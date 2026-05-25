‘ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಕುಚುಕು’

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಕುಚುಕು' ಚಿತ್ರವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಚೌಹಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕುಚುಕು' ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ 3ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿಟುವಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ತಂದೆ– ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮನರಂಜನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹೊನ್ನಾವರ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಎ.ಟಿ. ರವೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರ್ ರಾಜು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಮಾನಾಥ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಲಾವಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ದರ್ಶಿಣಿ ಗೌಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನಗೆಯ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರತಂಡದ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ವಿಜಯ್, ಈಶ್ವರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-43-812147979</p>