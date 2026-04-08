ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ:ಧುರಂಧರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ದೀಪಿಕಾ

ನವದೆಹಲಿ: ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡದಿರುವುದು, ಧುರಂಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೇ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ದೀಪಿಕಾ, 'ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.