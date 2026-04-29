ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತಾರಾ ಜೋಡಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೊಣೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 28) ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಜೋಡಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ದೀಪ್ವೀರ್' ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಬೇಬಿಮೂನ್'ಗಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ದಂಪತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಮಗಳು ದುವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಿಟ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಜೋಡಿ 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೊಮೊದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪುತ್ರಿ ದುವಾಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ರಾಮನೀಲಾ','ಬಾಜೀರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ', '83', 'ಸಿಂಗಮ್ ಅಗೇನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ 'ಪದ್ಮಾವತ್' ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>