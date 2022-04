‘ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್‌’ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಲಿದೆ: ವಿವೇಕ್‌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ

ಚೆನ್ನೈ: ‘ಮುಂಬರುವ ‘ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್‌’ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ದೆಹಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್‌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ‘ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್‌ ’ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿವೇಕ್‌, ‘ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್‌’ ಚಿತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೇಶವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಳಿದರು, ಮೊಘಲರು, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಗೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

Chennai | Delhi files will tell you lots of truth about Tamil Nadu also. It's not about Delhi, it just showed how Delhi has been destroying 'Bharat' for so many years...: Film director Vivek Agnihotri pic.twitter.com/ly4xXyuZCP

