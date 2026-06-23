'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌' ಎಂದ ಧನಂಜಯ್:‌ ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಧನಂಜಯ್, ನಾವು ಬಂದೋ, ನಾವ್ ಡೇಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿಗದ ಟಿಕೆಟ್: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುರಿಯನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ.ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಕುಟುಂಬ. <p>ಸಿನಿಮಾದ ‘ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ’, ‘ವೇನಿ ವೀಡಿ ವೀಚಿ’ ಹಾಡು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ‘ರಗಸದಅ’ ಹಾಡುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು.</p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ‘ತಾಯಾಣೆ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ನಟಿ ಕೌಸ್ತುಭ: ಪತಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ .ಮಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ. <p>ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ್, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>