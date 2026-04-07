RCB ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಕಥೆ ಶುರುವಾಯ್ತು: ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕುರಿತು ಡಾಲಿ ಹೇಳಿಕೆ

ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2) ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಸಹ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ದಿ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಅರಳಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಾಗ, ಸುನಿಲ್, ಮಹದೇವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಉಗಿಬಂಡಿ - ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸಿವ್ ಮಾಸ್ ಮೂವಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತರಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಾಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನವನೀತ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ನರನಾಡಿ ಪಂಪ್ ಆಗೋ ಥರ ಹಾಡನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಸೋಗಾಲ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಥೆ 2025ರಲ್ಲಿ RCB ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಗೆದ್ದಿರೋ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಂದಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.