ಜೂನಿಯರ್ ‘ಡಾಲಿ’ ಅಗಮನ: ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ ಧನಂಜಯ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಂದನವನದ ತಾರಾ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತಂದೆಯಾದ ಖಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಧನ್ಯತಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೆ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಡಾಲಿ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯತಾ ದಂಪತಿ ಇದೀಗ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡಾಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತಾವು ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಜೊತೆ, 'ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಲಿ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಮ್ಮ' ಎಂದು ಬರೆದು, ತಾವು ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಧನ್ಯತಾ ಅವರು 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯು ಈಗ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.