ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಓಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ನಟ ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಓಂ: ಚಾಪ್ಟರ್–1 – ಉಧಿರಂ: ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖಡಕ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧನುಷ್ ಅವರ 55 ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. </p><p>ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಓಂ ಸಿನಿಮಾವು ಸರಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಓಂ: ಚಾಪ್ಟರ್–1 – ಉಧಿರಂ: ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್‘ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ದಟ್ಟ ಕಾಡನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾವು ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ</p><p>ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ವುಂಡರ್ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಫೋಟೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮುಮ್ಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ನಟನೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>