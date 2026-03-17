ಟೆನ್ಷನ್‌ ಆಗಬೇಡಿ ಬ್ರೊ.. ಎಂದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ

'ಅದ್ದೂರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಚಂದನವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ 'ಪೊಗರು', ಬಳಿಕ 2024ರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಅವರ 'ಮಾರ್ಟಿನ್' ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಇದಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'KD' ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'KD' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

'ಏ.30ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಾನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 'KD' ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷವಿದೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂದೇಶವಿದೆ. 'KD' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಮಾಸ್, ಫೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿಸಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 'KD' ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಕೂಡಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ? ಇಂಥ ದಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ ಬ್ರೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ...' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಬರಲಿದೆ 'KD-2'

'ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮಾಸ್ ಹೀರೊ ಧ್ರುವ' ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್, 'ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಥೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೂ 'KD' ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದೊಳಗಿನ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ 'ಮಾರ್ಟಿನ್' ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಧ್ರುವ ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.