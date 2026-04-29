ಚಂದನವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಧ್ರುವ: ಗಮನಸೆಳೆದ ದರ್ಶನ್–ದಿನಕರ್ ಚಿತ್ರ

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 30) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಟರ ಅಣ್ಣ–ತಮ್ಮಂದಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ, ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದರ್ಶನ್ ಸಹೋದರರ ಚಿತ್ರಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಎಸ್. ಪಿ. ವರದರಾಜು, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಹೋದರರು, ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಕೋಮಲ್, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ–ಮುರಳಿ ಸಹೋದರರು ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಮ್, ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳು ಇವೆ.

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಕೈ ತುತ್ತು ತಿನಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.