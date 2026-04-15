ಧುರಂದರ್‌ ₹1700 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂದರ್– ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು 26 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಕೆಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ₹1700 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ₹2000 ಕೋಟಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹650 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ₹260 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ನಂತರದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಮುಖವಾಯಿತು.</p>.<p>₹1700 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ₹1100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತು, ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>