<p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.</p>.ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿ.<p>ಧೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುವ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 2.75 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶಿಯ ಗಳಿಕೆ ₹13.75 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹19.46 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ಬೇಹುಗಾರಿಕ ಸಿನಿಮಾ 'OG', ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ₹25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹2,900 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಮುಂಬೈನ ಐನಾಕ್ಸ್ ಮೆಗಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚೆನ್ನೈನ ಎಜಿಎಸ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹59 ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.Toxic Vs Dhurandhar 2|ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ: ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ.