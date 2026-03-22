ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಧುರಂಧರ್–2ಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಮೂರನೇ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

<p>ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹501.04 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹102.55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 2ನೇ ದಿನ ₹80.72 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 3ನೇ ದಿನ ₹113 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹296.27 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ₹500 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. </p><p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧುರಂಧರ್ 2 ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 4,405 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.</p><p>ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.. </strong></p><ul><li><p>ದಂಗಲ್ : ₹2070 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಪುಷ್ಪ 2 ದಿ ರೂಲ್ : ₹1742.10 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಬಾಹುಬಲಿ 2 ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್: ₹1788.06 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಕೆಜಿಎಫ್ 2 : ₹1215 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಧುರಂಧರ್ : ₹1307.35 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಆರ್ಆರ್ಆರ್ : ₹1230 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ : ₹1042.25 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಜವಾನ್ : ₹1160 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 : ₹852.36 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಛಾವಾ : ₹807.91 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಸ್ಟ್ರೀ 2 : ₹857.15 ಕೋಟಿ </p></li></ul>