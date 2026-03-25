ಕಾಂತಾರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಧುರಂಧರ್–2: ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?

ಆಧಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸರಣಿಯ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹2000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಹಾಗೂ 'ಪುಷ್ಪ' ನಂತರ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹919 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹852.36 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ಧುರಂಧರ್ –2 ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ₹687.43 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಪುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಭಾರತದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು</strong></p><ul><li><p><strong>ದಂಗಲ್:</strong> ₹2070 ಕೋಟಿ </p></li><li><p><strong>ಪುಷ್ಪ–2:</strong> ₹1742.10 ಕೋಟಿ </p></li><li><p><strong>ಬಾಹುಬಲಿ–2:</strong> ₹1788.06 ಕೋಟಿ </p></li><li><p><strong>ಕೆಜಿಎಫ್–2:</strong> ₹1215 ಕೋಟಿ </p></li><li><p><strong>ಧುರಂಧರ್:</strong> ₹1307.35 ಕೋಟಿ </p></li><li><p><strong>ಆರ್ಆರ್ಆರ್</strong>: ₹1230 ಕೋಟಿ </p></li><li><p><strong>ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ:</strong> ₹1042.25 ಕೋಟಿ </p></li><li><p><strong>ಜವಾನ್:</strong> ₹1160 ಕೋಟಿ </p></li><li><p><strong>ಧುರಂಧರ್–2</strong>: ₹919 ಕೋಟಿ (ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ) </p></li><li><p><strong>ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1</strong>: ₹852.36 ಕೋಟಿ</p></li></ul>