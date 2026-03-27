ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ‘ಧುರಂಧರ್2’

<p>ಆದಿತ್ಯಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್–2’ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹1,088 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.<br><br><strong>ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..</strong><br>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹466 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾವು, 5ನೇ ದಿನ ₹64 ಕೋಟಿ, 6 ದಿನ ₹58 ಕೋಟಿ, 7ನೇ ದಿನ ₹49 ಕೋಟಿ, 8ನೇ ದಿನ ₹53 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹814 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ₹274 ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹1,088 ಕೋಟಿಗೂಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ,ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. </p>